Кім болғың келеді? нужен диалог помогите пожалуйста
Қазақ тiлi
Кім болғың келеді? нужен диалог помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сəлем досым 2сəлем.қалын қалай? 1жақсы өзін 2жақсы 1 мен саған бір сұрақ қояйыншы 2қой 1сен өскенде кім болғын келеді 2---------мынаган ким болгын келетинин жазасын 1 не ушин 2----- 1 Тусиникти
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