Можно ли по данным трём сторонам построить треугольник ? составьте пожалуйста программу?
Информатика
Можно ли по данным трём сторонам построить треугольник ? составьте пожалуйста программу?
Ответ(ы):
Гость:
Конечно: сначала строишь 1 сторону, потом из конца первой вторую, а третью - соединяешь с концом второй и началом первой
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