Можно ли по данным трём сторонам построить треугольник ? составьте пожалуйста программу?

Информатика
Можно ли по данным трём сторонам построить треугольник ? составьте пожалуйста программу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечно: сначала строишь 1 сторону, потом из конца первой вторую, а третью - соединяешь с концом второй и началом первой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните действия: (811+322):511
Ответить
Математика
Скорость машины 60 км.ч.Скорость велосипед в 5 р.< .Велосипед. проехал расстояние з?? 2ч.За сколько времени это расстояние приедет машина
Ответить
География
Почему страны африки до настоящего времени имеют низкий уровень хозяйства ?
Ответить
Математика
Докажите что данное число не является. Простыми 25 38 49 57 84 99
Ответить
Алгебра
Алгебра логарифмы Помогите пожалуйста
Ответить