Можно ли считать что выбор христианской веры и крещение Руси по греческо-византийскому образцу были сделаны Владимиром случайно?

История

Можно ли считать что выбор христианской веры и крещение Руси по греческо-византийскому образцу были сделаны Владимиром случайно?

Автор: Гость