Можно ли считать что выбор христианской веры и крещение Руси по греческо-византийскому образцу были сделаны Владимиром случайно?
История
Можно ли считать что выбор христианской веры и крещение Руси по греческо-византийскому образцу были сделаны Владимиром случайно?
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