Можно решение примера (-48)*(+21)*(-36)

Математика
Можно решение примера (-48)*(+21)*(-36)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда +, то скобки необязательно ставить))) (-48)*21=-1008 (-1008)*(-36)=36288
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