1. Какое из чисел является целым? А) 4,3 Б) 0,33 В) -12 Г) 13,7 2. Какое из чисел являются иррациональным? А) 1,34 Б) 3,4(85) В) 5,1011011101111… Г) 1560 3. Какое из чисел является натуральным? А) -17 Б) 2,56 В) 0 ...

Математика

1. Какое из чисел является целым? А) 4,3 Б) 0,33 В) -12 Г) 13,7 2. Какое из чисел являются иррациональным? А) 1,34 Б) 3,4(85) В) 5,1011011101111… Г) 1560 3. Какое из чисел является натуральным? А) -17 Б) 2,56 В) 0 Г) 325 4. Иррациональные числа – это… А) числа, представимые в виде обыкновенной несократимой дроби; Б) числа представимые в виде десятичной дроби; В) числа, представимые в виде бесконечной периодической дроби; Г) числа, представимые в виде бесконечной непериодической дроби. 5. Период дроби 3,4183183183 равен… А) 4183 Б) 183 В) 83 Г) 18 6. Действительные числа обозначаются буквой А) Z Б) Q В) R Г) N 7. Рациональные числа – это… А) числа, представимые в виде бесконечной непериодической дроби; Б) числа, представимые в виде обыкновенной несократимой дроби; В) числа, используемые при счете. Г) числа, представимые в виде десятичной дроби. 8. Рациональные числа обозначаются буквой? А) Z Б) Q В) R Г) N 9. Какое из чисел не является ни положительным, ни отрицательным? А) -12 Б) –( - 45) В) 0 Г) 78,2 10. Какие числа обозначаются буквой R? А) рациональные числа; Б) действительные числа; В) натуральные числа; Г) целые числа. Заранее спасибо)

Автор: Гость