В предложении модчеркнуть буквы на месте мягких соглассных???мы любим играть род липой
Русский язык
В предложении модчеркнуть буквы на месте мягких соглассных???мы любим играть род липой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любим - л , в, липой - л, й. играть - т
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