Составьте словосочетания. обрачайте внимание на род существительного веселый /ая ое/ праздник игра фильм

Русский язык
Составьте словосочетания. обрачайте внимание на род существительного веселый /ая ое/ праздник игра фильм
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Автор: Гость
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Гость:
Весёлый праздник,весёлая игра,весёлое развлечение
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