Можно сочинение на эту тему "эмоции могут вспыхнуть в любом человеке но будут ли о??и управлять разумом"

Гость: Гость:

Когда человек злится,он не всегда может себя контролировать.Он может наговорить всего что в голову придет. А когда люди радуются,готовы сделать что попросят или подписать что угодно.Эмоции управляют людьми. А когда человек занят эмоциями ,не думает о последствиях.Поэтому эмоции могут вспыхнуть в любом человеке ,но не будет управлять разумом.