Можно сочинение на эту тему "эмоции могут вспыхнуть в любом человеке но будут ли о??и управлять разумом"
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Можно сочинение на эту тему "эмоции могут вспыхнуть в любом человеке но будут ли о??и управлять разумом"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда человек злится,он не всегда может себя контролировать.Он может наговорить всего что в голову придет. А когда люди радуются,готовы сделать что попросят или подписать что угодно.Эмоции управляют людьми. А когда человек занят эмоциями ,не думает о последствиях.Поэтому эмоции могут вспыхнуть в любом человеке ,но не будет управлять разумом.
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