Муравей-разведчик помечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к"пастбищу",где находятся тли. Он пробежал знакомой дорогой 800 004 муравьиных шага,и еще 320 оставшихся шагов ему надо пометить специальным запахом-фером...

Математика
Муравей-разведчик помечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к"пастбищу",где находятся тли. Он пробежал знакомой дорогой 800 004 муравьиных шага,и еще 320 оставшихся шагов ему надо пометить специальным запахом-феромоном.Какой длины дорожка от муравейника до "пастбища"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800004+320=800324(шага)длина дорожки
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