Муравей-разведчик помечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к"пастбищу",где находятся тли. Он пробежал знакомой дорогой 800 004 муравьиных шага,и еще 320 оставшихся шагов ему надо пометить специальным запахом-фером...

Математика

Муравей-разведчик помечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к"пастбищу",где находятся тли. Он пробежал знакомой дорогой 800 004 муравьиных шага,и еще 320 оставшихся шагов ему надо пометить специальным запахом-феромоном.Какой длины дорожка от муравейника до "пастбища"?

Автор: Гость