Мы знакомимся с другом,я спросила какое у него хобби,а он ответил "Музыка" Какие мо??но задать вопросы на такое хобби?Какие вопросы можно задать новому другу?

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Мы знакомимся с другом,я спросила какое у него хобби,а он ответил "Музыка" Какие мо??но задать вопросы на такое хобби?Какие вопросы можно задать новому другу?

Автор: Гость