Мы знакомимся с другом,я спросила какое у него хобби,а он ответил "Музыка" Какие мо??но задать вопросы на такое хобби?Какие вопросы можно задать новому другу?

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Мы знакомимся с другом,я спросила какое у него хобби,а он ответил "Музыка" Какие мо??но задать вопросы на такое хобби?Какие вопросы можно задать новому другу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спросил какой стиль музыки ему нравится?, каких исполнителей слушает? Какая ему музыка нравится зарубежной или...
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