Мына сөздерге тиісті сын есім қосып , сөз тіркестерін жасаңдар. Денсаулық , қымыз, ??ұбат , шипалы
Қазақ тiлi
Мына сөздерге тиісті сын есім қосып , сөз тіркестерін жасаңдар. Денсаулық , қымыз, ??ұбат , шипалы
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Гость:
Зор денсаулық айныған қымыз ашты шұбат шипалы су
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