, меньше N=57, меньше E=38/Найдите меньше K,если меньше F=85.
Геометрия
, меньше N=57, меньше E=38/Найдите меньше K,если меньше F=85.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в треугольнике ДЕФ угол Д равен 180-38-85 равен 57 по двум сторонам и углу между ними треугольники равны соответствующие углы равны в них поэтому угол К равен углу Ф равен 85
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