на 100 ркблей купили 2 кг чёрной смородины по 25 рублей за килограмм и 5 кг красной смородины сколько стоит 1 кг красной смородины (50 рублей,10 рублей, 20 рублей)
Математика
на 100 ркблей купили 2 кг чёрной смородины по 25 рублей за килограмм и 5 кг красной смородины сколько стоит 1 кг красной смородины (50 рублей,10 рублей, 20 рублей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25х2=50 руб потратили на 2 кг черной смородины 100-50=50 руб осталось 50:5=10 руб стоит 1 кг красной смородины
Гость:
10руб, т.к 2кг чёрной смородины стоит 50руб(25*2), а в задаче сказанно, что купили за сто руб.Значит надо из ста руб. вычесть 50руб. И получится 50руб. Также сказанно, что 5 кг красной смородины, значит надо найпод такое число, которое при умножение на 5 давало 50, т.к у нас осталось 50руб. Ответ:10руб
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