на 100 ркблей купили 2 кг чёрной смородины по 25 рублей за килограмм и 5 кг красной смородины сколько стоит 1 кг красной смородины (50 рублей,10 рублей, 20 рублей)

Гость: Гость:

10руб, т.к 2кг чёрной смородины стоит 50руб(25*2), а в задаче сказанно, что купили за сто руб.Значит надо из ста руб. вычесть 50руб. И получится 50руб. Также сказанно, что 5 кг красной смородины, значит надо найпод такое число, которое при умножение на 5 давало 50, т.к у нас осталось 50руб. Ответ:10руб