На 2 полицях 84 книжки На першій полиці в 6 разів більше книжок ніж на другій . Скільки книжок на кожній полиці

Математика

На 2 полицях 84 книжки На першій полиці в 6 разів більше книжок ніж на другій . Скільки книжок на кожній полиці

Автор: Гость