На 2 полицях 84 книжки На першій полиці в 6 разів більше книжок ніж на другій . Скільки книжок на кожній полиці
Математика
На 2 полицях 84 книжки На першій полиці в 6 разів більше книжок ніж на другій . Скільки книжок на кожній полиці
Ответ(ы):
Гость:
Целое 84 состоит из семи частей.значит,84:7=12-на одной полке. 12*6=72-на другой полке. проверка:72+12=84
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