На диаграмме показана масса детенышей некоторых животных. Сравни массы животных. Кто и во сколько раз легче? Кто и во сколько раз тяжелее?

Математика

На диаграмме показана масса детенышей некоторых животных. Сравни массы животных. Кто и во сколько раз легче? Кто и во сколько раз тяжелее?

Автор: Гость