На диаграмме показана масса детенышей некоторых животных. Сравни массы животных. Кто и во сколько раз легче? Кто и во сколько раз тяжелее?
Математика
На диаграмме показана масса детенышей некоторых животных. Сравни массы животных. Кто и во сколько раз легче? Кто и во сколько раз тяжелее?
Ответ(ы):
Гость:
Медведь 80 кг (Тяжелее моржа в 2 раза, тюленя в 4) Морж 40 кг (Тяжелее тюленя в 2 раза, но легче медведя в 2 раза) Тюлень 20 кг (Легче моржа в 2 раза, медведя в 4 раза)
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