На доске выписаны в порядке возрастания все пятизначные числа, в записи которых и??пользуются пять последовательных цифр. Какое число идет после 69875?

Математика
На доске выписаны в порядке возрастания все пятизначные числа, в записи которых и??пользуются пять последовательных цифр. Какое число идет после 69875?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После числа 69875 идёт 73456
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