На доске выписаны в порядке возрастания все пятизначные числа, в записи которых и??пользуются пять последовательных цифр. Какое число идет после 69875?

Математика

На доске выписаны в порядке возрастания все пятизначные числа, в записи которых и??пользуются пять последовательных цифр. Какое число идет после 69875?

Автор: Гость