На доске выписаны все натуральные числа от 1 до 20. Какое наименьшее количество нуж??о стереть, чтобы среди оставшихся чисел не нашлось 2 чисел, одно из которых равно в два раза больше другого?

Математика
На доске выписаны все натуральные числа от 1 до 20. Какое наименьшее количество нуж??о стереть, чтобы среди оставшихся чисел не нашлось 2 чисел, одно из которых равно в два раза больше другого?
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Гость:
Нужно стереть 7 чисел
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