На доске выписаны все натуральные числа от 1 до 20. Какое наименьшее количество нуж??о стереть, чтобы среди оставшихся чисел не нашлось 2 чисел, одно из которых равно в два раза больше другого?

Математика

На доске выписаны все натуральные числа от 1 до 20. Какое наименьшее количество нуж??о стереть, чтобы среди оставшихся чисел не нашлось 2 чисел, одно из которых равно в два раза больше другого?

Автор: Гость