На доске выписаны все натуральные числа от 1 до 20. Какое наименьшее количество нуж??о стереть, чтобы среди оставшихся чисел не нашлось 2 чисел, одно из которых равно в два раза больше другого?
Математика
На доске выписаны все натуральные числа от 1 до 20. Какое наименьшее количество нуж??о стереть, чтобы среди оставшихся чисел не нашлось 2 чисел, одно из которых равно в два раза больше другого?
Ответ(ы):
Гость:
Нужно стереть 7 чисел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Физика
Порядковый номер элемента в результате излучения гамма-квантов ядром равен: а) Z-1 б) Z в) Z+1 г) Z-2 д) Z=2