На двух полках было 17горшочков мёда. Со второй полки продали 5 горшочков, и на обеи?? полках их стало поровну. Сколько горшочков мёда было на первой полке

Математика
На двух полках было 17горшочков мёда. Со второй полки продали 5 горшочков, и на обеи?? полках их стало поровну. Сколько горшочков мёда было на первой полке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Условие: 1 полка-?                                          фигурная      всего 2 полка-? на 5 > чем в первой            скобка            17        Уравнение: Пусть на первой полке х мёда а на второй х+5 х+х+5=17 2х=12 х=12:2 х=6  или  По действиям 1)17-5=12 2)12:2=6 Ответ: 6 горошочков мёда было на первой полке
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