На двух участках посадили луковицы тульпанов.Один участок больше другого на 30мкв,поэтому на нём высадили 10 160луковиц,а на другом 6 350.Найди площадь каждого участка,если на каждом кавадратном метре высаживали одинаковое коли...
Математика
На двух участках посадили луковицы тульпанов.Один участок больше другого на 30мкв,поэтому на нём высадили 10 160луковиц,а на другом 6 350.Найди площадь каждого участка,если на каждом кавадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц.
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