Решите уравнение 1)-x-3.5=-3.5^0.7 2)2(y+2.1)=-1 2/3
Математика
Решите уравнение 1)-x-3.5=-3.5^0.7 2)2(y+2.1)=-1 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-x-3.5=-3.5*0.7; -х-3,5=-2,45; -х=-2,45+3,5; -х=1,05; х=-1,05;///// 2)2(y+2.1)=-1 2/3; 2у+4,2=-1 2/3; 2у=-5/3-21/5; 2у=-25/15-63/15; 2у=-88/15; У=-88/15*1/2; У=-44/15; У=-2 14/15
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