Сократите дробь выделите целую часть а) 24/16, б) 35/25, в) 350/140, г)880/100

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ а) 2416 = (16+8)/16 = 16/16 +8/16 = 1 1/2 б) 35/25 = (5*7)/(5*5) = (5/5)*(7/5) = 7/5 = 1 2/5 в) 350/140 = (280+70)/140 = 2 1/2 или (70*50)/(70*20) = 50/20 = 2 1/2 г) 880/100 = 88/10 = 8 8/10