Любишь ли ты смотреть телевизор? какие из этих программ есть на нашем телевидении?

Английский язык
Любишь ли ты смотреть телевизор? какие из этих программ есть на нашем телевидении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевиди в переводчике следующий текст Я люблю смотреть телевизор не больше 2 часов в день я люблю утром смотреть детские передачи а больше всего люблю смотреть мультфильмы
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