Помогите пожалуйста 7 и 8 задачи

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Помогите пожалуйста 7 и 8 задачи
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Гость:
Ex7. 1do,do, 2does,does 3does, does 4do, don't 5do,do 6do,don't 7do,do 8does,doesn't 9does, doesn't Ex8. 1does your brother have a bike 2do you have a brother 3i don't have a computer 4my father doesn't have a kite
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