Как регулирует головной мозг работу гипофиза, а через него и другие железы внутре??ней секреции?
Биология
Как регулирует головной мозг работу гипофиза, а через него и другие железы внутре??ней секреции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я помню, гипофиз регулируется гипоталамусом (нейронами отдела промежуточного мозга). В гипоталамусе находятся нейроны, синапсы которых выделяют особые вещества – нейрогормоны. И вот именно через них головной мозг контролирует работу гипофиза, а гипофиз – железы внутренней секреции. Ответ получился капец каким заумным, но по-другому не скажешь, сама два дня этот параграф зубрила.
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