Как регулирует головной мозг работу гипофиза, а через него и другие железы внутре??ней секреции?

Гость: Гость:

Насколько я помню, гипофиз регулируется гипоталамусом (нейронами отдела промежуточного мозга). В гипоталамусе находятся нейроны, синапсы которых выделяют особые вещества – нейрогормоны. И вот именно через них головной мозг контролирует работу гипофиза, а гипофиз – железы внутренней секреции. Ответ получился капец каким заумным, но по-другому не скажешь, сама два дня этот параграф зубрила.