Мама ежедневно выдавала трём сыновьям по 6 конфет. Сколько конфет осталось в коробке, если в ней было 48 конфет?

Математика

Мама ежедневно выдавала трём сыновьям по 6 конфет. Сколько конфет осталось в коробке, если в ней было 48 конфет?

Автор: Гость