Мама ежедневно выдавала трём сыновьям по 6 конфет. Сколько конфет осталось в коробке, если в ней было 48 конфет?
Математика
Мама ежедневно выдавала трём сыновьям по 6 конфет. Сколько конфет осталось в коробке, если в ней было 48 конфет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*3=18(к.)-выдавала мама ежедневно; 2)18*2=36(к)-выдала мама за 2 дня; 3)48-36=12 (к) Ответ:12 конфет осталось в коробке
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