Що вивчає фонетика, орфоепія та орфогафія?
Українська мова
Що вивчає фонетика, орфоепія та орфогафія?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонетика - це галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови. Орфоепія - це система загальноприйнятих правил літературної вимови. Орфографія - це система загальноприйнятих правил написання слів.
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