Почему летом автомобильные камеры слабо наполняют воздухом?
Физика
Почему летом автомобильные камеры слабо наполняют воздухом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если человек встаёт на камеру, то площадь его контаккта с ней уменьшается, значит давление увеличивается. Давление в жидкостях и газах распространяется одинаково во все стороны, значит она может лопнуть в любом месте.
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