5л контейнеры и емкости 8 л из как 12л с помощью молока?

Математика
5л контейнеры и емкости 8 л из как 12л с помощью молока?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налить в емкость(8) 8 л.Перелить в емкость(5).Остается 5 л в емкости(5) и 3 л в емкости(8).5 л вылить, 3 л перелить из емкости(8) в емкость(5).(8) - пустая.Наливаешь  в емкость(8) 8 л.Отливаешь 2 л в емкость(5).(Это возможно, т.к. в ней есть 3 л).В емкости(8) остается 6 л, вемкоти,гдебыло 12 л - 6 л. 

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