Почему совершать покупку товаров и услуг в кредит совершают реже всего?
Обществознание
Почему совершать покупку товаров и услуг в кредит совершают реже всего?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как при займе кредита,ты теряешь больше денег,нежели чем при покупке без него.С кредитом ты идёшь в убыток себе. Кек)
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