Как защитить почву от смыва на склоне горы?

Биология
Как защитить почву от смыва на склоне горы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основными приемами обработки почв, являются вспашка поперек склона, обработка с сохранением на поверхности почвы растительных остатков, бороздование, валикование, лункование, щелевание, кротование. Высадка деревьев по горизонталям или поперек склона
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