Подожди слова перед которыми можно употребить артикли A и the

Английский язык
Подожди слова перед которыми можно употребить артикли A и the
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"A" употребляется перед большинством слов, которые начинаются с согласной буквы.  Например: a dog, a chair. "An" употребляется перед словами, которые начинаются на гласные буквы. Например: an institute, an apple. "The" употребляется перед словами, которые, если так можно сказать единственные на нашей планете Например: the Earth, the America.
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