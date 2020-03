Подожди слова перед которыми можно употребить артикли A и the

Гость: Гость:

"A" употребляется перед большинством слов, которые начинаются с согласной буквы. Например: a dog, a chair. "An" употребляется перед словами, которые начинаются на гласные буквы. Например: an institute, an apple. "The" употребляется перед словами, которые, если так можно сказать единственные на нашей планете Например: the Earth, the America.