Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 метров меньше другой найдите стороны этого треугольника если его периметр равен 77 сантиметров

Геометрия
Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 метров меньше другой найдите стороны этого треугольника если его периметр равен 77 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обращаем внимание, что треугольник равнобедренный и тупоугольный. Это значит, что ДВЕ стороны меньше на 17. РЕШЕНИЕ (77  - 17)/3 = 20 м - две боковые (равнобедренные стороны а=b = 20  - ОТВЕТ  с= а+17 = 37- ОТВЕТ
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