Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 метров меньше другой найдите стороны этого треугольника если его периметр равен 77 сантиметров

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Обращаем внимание, что треугольник равнобедренный и тупоугольный. Это значит, что ДВЕ стороны меньше на 17. РЕШЕНИЕ (77 - 17)/3 = 20 м - две боковые (равнобедренные стороны а=b = 20 - ОТВЕТ с= а+17 = 37- ОТВЕТ