Прочитайте: Смотрятся ветви с тоской в глубину,травы кивают ей с тёмного дна. за??ание: выпишите словосочетания с вопросами срочно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Прочитайте: Смотрятся ветви с тоской в глубину,травы кивают ей с тёмного дна. за??ание: выпишите словосочетания с вопросами срочно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрятся (как?) с тоской, смотрятся (куда?) в глубину, кивают (кому?) ей, кивают (откуда?) с дна, дна (какого?) темного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
История
Биология