Прочитайте: Смотрятся ветви с тоской в глубину,травы кивают ей с тёмного дна. за??ание: выпишите словосочетания с вопросами срочно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Прочитайте: Смотрятся ветви с тоской в глубину,травы кивают ей с тёмного дна. за??ание: выпишите словосочетания с вопросами срочно помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрятся (как?) с тоской, смотрятся (куда?) в глубину, кивают (кому?) ей, кивают (откуда?) с дна, дна (какого?) темного
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