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Прилагательные к слове осязание
Русский язык
Прилагательные к слове осязание
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
осязаемый, осязательный
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