Сочинение о животном

Гость: Гость:

В школьном уголке природы живёт белый кролик по имени Яшка. У нашего кролика белая мягкая пушистая шёрстка. Часто его называют «ушастик» за длинные уши. Кролик очень пуглив. Когда пугается, крепко прижимает к спине свои длинные уши. У Яшки большие слегка выпуклые глаза. Кажется, что он смот­рит как бы в сторону, косится. Из-за этого его называют еще «косой». У Яшки крепкие лапы и маленький пушистый хвостик. Белый кролик — грызун. У него острые длинные, выступаю- вперёд зубы. Мы приносим ему свежие ветки, капусту, свёклу. морковь. Но больше всего он любит одуванчики. Живёт белый кролик в небольшой клетке. Мы по очереди ухаживаем за Яшкой: чистим пол, меняем подстилки, даём воду и корм. В своей клетке Яшка чувствует себя свободно. Обычно он жуёт траву или спит. Но от малейшего звука начинает носиться прыжками из угла в угол. К людям Яшка относится недоверчиво. В руки не даётся. Не любит, когда его хотят погладить или взять на руки. Но всё рав­но мы его любим.