Приведите пример уравнения, которое не имеет корней(нет решения).Докажите

Математика
Приведите пример уравнения, которое не имеет корней(нет решения).Докажите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х2-3х+6=0 Д=9-24=0    пустое множество
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