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Зачем мхам выступы и пупырышки на листья?
Биология
Зачем мхам выступы и пупырышки на листья?
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Гость:
Что бы удерживать воду.
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