Какое значение вносит суффикс -ник- в данные слова? Впиши недостающее значение.Соедини линией. Подчеркни безударную гласную в суффиксе. " пожарник птичник печник учебник коровник скворечник монтажник сборник чертежник задачник"...

Русский язык
Какое значение вносит суффикс -ник- в данные слова? Впиши недостающее значение.Соедини линией. Подчеркни безударную гласную в суффиксе. " пожарник птичник печник учебник коровник скворечник монтажник сборник чертежник задачник" книга помещение..
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он дает уменьшительно ласкательное значение
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