Из за чего началась борьба между Тверью и Москвой? расскажите об основных события?? этой борьбы.

История
Из за чего началась борьба между Тверью и Москвой? расскажите об основных события?? этой борьбы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Борьба между Тверью и Москвой началась из-за того,что эти города претендовали на роль центра собирания русских земель,так же за эту роль боролась Литва. У обоих городов было выгодное географическое расположение: 1)находятся в центре русских земель,далеко от опасных границ 2)бездорожье 3)плодородные почвы,леса,болота В конечном итоге выбрана была Москва,т.к. политика Московских князей была направлена на поддержание дружественных отношения с Ордой,Москва исправно платила дань,город не был разорён(в отличие от Твери) Борьба между городами сопровождалась княжескими усобицами
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