Наптсать портфолио по англ яз . Что я делаю чтл делает мама и папа в этот момент
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Наптсать портфолио по англ яз . Что я делаю чтл делает мама и папа в этот момент
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Гость:
I am reading a book now Dad is riding horse now Mum is writting a letter now
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