Найди значение выражения (a-1)(b+1)-(a+1)(b-1) если a-b=1
Алгебра
Найди значение выражения (a-1)(b+1)-(a+1)(b-1) если a-b=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а-1)(b+1)-(a+1)(b-1)= ab+a-b-1-(ab-a+b-1)= ab+a-b-1-ab+a-b+1; ab взаимно уничтожаются, а т.к. а-b=1, то 1-1+1+1=2 ответ: 2.
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