Тело без начальной скорости падает с высоты=2 м.Определите скорость тела на высоте =15 м,сопротивлениидвиж.принебречь,g=10н/кг.

Физика
Тело без начальной скорости падает с высоты=2 м.Определите скорость тела на высоте =15 м,сопротивлениидвиж.принебречь,g=10н/кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, если условие такое, что тело падает с 20 метров, то до нужных 15 оно пролетает 5 метров. Так условие имеется в виду? Обозначим эти 5 пролётных метров за Н. Если условие такое, то просто подставляешь в формулу без времени: Н = v ^ 2 / (2 * g ) отсюда v ^2 = 2 * g * Н = 2 * 10 * 5 = 100 м2/с2 Тогда v = sqrt ( v^2) = sqrt (100) = 10 м/с
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