Отрезок длиной 1м разделили на несколько равных частей длиной 1/10. Сколько таких частей получилось ?

Математика
Отрезок длиной 1м разделили на несколько равных частей длиной 1/10. Сколько таких частей получилось ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 см х 1/10 м = 10 частей
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