Отрезок длиной 1м разделили на несколько равных частей длиной 1/10. Сколько таких частей получилось ?
Математика
Отрезок длиной 1м разделили на несколько равных частей длиной 1/10. Сколько таких частей получилось ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 см х 1/10 м = 10 частей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело без начальной скорости падает с высоты=2 м.Определите скорость тела на высоте =15 м,сопротивлениидвиж.принебречь,g=10н/кг.
Математика
Математика
Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 метров меньше другой найдите стороны этого треугольника если его периметр равен 77 ...
Математика