Төмендегі берілген сөйлемдердің бастығы сыңарларын өздерін ойлап тауып, мезгіл бағыныңқылы сабақтас жасаңдар

Қазақ тiлi
Төмендегі берілген сөйлемдердің бастығы сыңарларын өздерін ойлап тауып, мезгіл бағыныңқылы сабақтас жасаңдар
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Сурагынызды толык жазынызщы
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