Помогите найти авторскую оценку: утро.тишина.прохладный ветерок.безлюдье.чёрное озеро.белые лилии.красота! и составить предложение с этими словами.

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Утром на озере тишина. Вокруг безлюдье, только прохладный ветерок шелестит в зарослях камыша. В пасмурную погоду здесь зябко, стоишь и смотришь в чёрное озеро. Радуют глаз белые водяные лилии. Они украшают этот мрачный пейзаж. А когда на улице ясный, солнечный день, здесь неповторимая красота!