Cr(OH)3+Cl2+KOH=K2CrO4+KCl+H2O Решите ОВР пожалуйста очень надо, прошу

Химия

Cr(OH)3+Cl2+KOH=K2CrO4+KCl+H2O Решите ОВР пожалуйста очень надо, прошу

Автор: Гость