Cr(OH)3+Cl2+KOH=K2CrO4+KCl+H2O Решите ОВР пожалуйста очень надо, прошу
Химия
Cr(OH)3+Cl2+KOH=K2CrO4+KCl+H2O Решите ОВР пожалуйста очень надо, прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr⁺³(OH)₃ + Cl₂⁰ + KOH = K₂Cr⁺⁶O₄ + KCl⁻¹ + H₂O Cr⁺³ - 3e = Cr⁺⁶ 2 процесс окисления, восстановитель Cl₂⁰ + 2e = 2Cl⁻ 3 процесс восстановления, окислитель 2Cr(OH)₃ + 3Cl₂ + 10KOH = 2K₂CrO₄ + 6KCl + 8H₂O
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