Интересные факты из жизни Тургеньева

Гость: Гость:

В юности Тургенев был страстно влюблен в дочь известной княгини Шаховской – Екатерину.Она была старше классика на четыре года.В молодости Иван Тургенев считался ловеласом и не обходил вниманием, как знатных девиц, так и крестьянок.В молодости Иван Сергеевич Тургенев был довольно легкомыслен. Он мог, например, пригласить к себе гостей, а потом «случайно» об этом забыть.Между тем, писатель был весьма чистоплотен и любил порядок во всем. Два раза в день он менял белье и вытирался губкой с одеколоном, садясь писать, приводил в порядок комнату и бумаги на столе. По свидетельствам современников, он не мог писать, если хотя бы одна вещь на письменном столе лежала не на своем месте.