От предложенных глаголов образуй форму повелительного наклонения: быть, бить,гни??ь, гнать, гнуть.Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи, от какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? З...
Русский язык
От предложенных глаголов образуй форму повелительного наклонения: быть, бить,гни??ь, гнать, гнуть.Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи, от какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? Запиши ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть - будь Бить - бей Гнить - нет повелительного накл-ния Гнать - гони Гнуть - гни
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