От предложенных глаголов образуй форму повелительного наклонения: быть, бить,гни??ь, гнать, гнуть.Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи, от какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? З...

Русский язык

От предложенных глаголов образуй форму повелительного наклонения: быть, бить,гни??ь, гнать, гнуть.Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи, от какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? Запиши ответ.

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