От предложенных глаголов образуй форму повелительного наклонения: быть, бить,гни??ь, гнать, гнуть.Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи, от какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? З...

Русский язык
От предложенных глаголов образуй форму повелительного наклонения: быть, бить,гни??ь, гнать, гнуть.Запиши глаголы повелительного наклонения. Определи, от какого из данных глаголов не образуется форма повелительного наклонения? Запиши ответ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть - будь Бить - бей Гнить - нет повелительного накл-ния Гнать - гони Гнуть - гни
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как найти площадь треугольника со сторонами 3 сантиметра 4 сантиметра и 3 сантимет??ов
Ответить
Математика
Как выглядит перпендикулярный треугольник?
Ответить
Математика
Использование грузоподъемностью до 8 л, 5л стечь 4л Как получить воду к крану
Ответить
Биология
Как регулирует головной мозг работу гипофиза, а через него и другие железы внутре??ней секреции?
Ответить
Математика
Мама ежедневно выдавала трём сыновьям по 6 конфет. Сколько конфет осталось в коробке, если в ней было 48 конфет?
Ответить