Использование грузоподъемностью до 8 л, 5л стечь 4л Как получить воду к крану

Математика
Использование грузоподъемностью до 8 л, 5л стечь 4л Как получить воду к крану
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну там это короче тип не будет так как все не просто так сложно не очень
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