На двух участках высадили луковицы тюльпанов один участок больше другого на 30 м2 поэтому на нем высадили 10160 лукавиц а на другом 6350 найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количе...

Математика

На двух участках высадили луковицы тюльпанов один участок больше другого на 30 м2 поэтому на нем высадили 10160 лукавиц а на другом 6350 найди площадь каждого участка если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц

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